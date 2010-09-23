-SES KAYDINA İNCELEME İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Ergenekon'' davası sanığı emekli Albay Arif Doğan'a ait olduğu iddia edilen ve internet ortamına düşen, eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydı hakkında inceleme başlattı. Doğan'a ait olduğu öne sürülen Bitlis'in ölümüne ilişkin sözlerin haber sitelerinde yer alması üzerine, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'nin bu sözleri incelemeye aldığı ve gerekirse soruşturma başlatılabileceği kaydedildi. İnternet ortamına düşen ses kaydında, ''JİTEM'i ben kurdum'' diyen ve Doğan olduğu iddia edilen kişi, aynı zamanda, ''Alevi-Sünni kavgası için Alevilere saldıracak sakallı bir ekip kurdum. 7 bin ruhsatsız silah dağıtıp terörist yetiştirdim. 10 bin silahlı adamla suç örgütlerini yönettim'' ifadelerini kullanmıştı. Ses kaydında ayrıca, ''Eşref Paşa'nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Eşref'i öyle böyle yapmış! Hayır. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... adam mı öldürebilir? Söyleme ya, bırak şunu ya. Ahmet Cem Ersever'iymiş, Mustafa Deniz'iymiş, Mahsune'siymiş, bunlar çakal ya'' sözleri yer almıştı.