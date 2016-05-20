Ses kaydı karakolda işkenceye delil oldu; polise 5 yıl hapis

İstanbul Kağıthane Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Halil Arslan (51), mağdur olarak karakola giden Durkaya Berker’e, yüzüne el feneri tutarak, 3 saat boyunca sözlü ve fiziki işkence yaptığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kararı Yargıtay onadı. Davanın en önemli delili, Berker’in cep telefonuyla yaptığı, 5 dakikalık ses kaydıydı.

Cumhuriyet’ten Hilal Köse’nin haberine göre, şoför Durkaya Berker (38), 26 Şubat 2012’de Recep isimli bir şahsın kendisine silahla ateş etmesi üzerine mağdur olarak emniyette ifade verdi. Ertesi gün cep telefonunu arayan bir polis, Berker’i tekrar karakola çağırdı. Akşam saat 18.30 sıralarında karakola gitti. “Gel lan” diyerek bir odaya aldılar. Şikâyetçi olduğu kişi de oradaydı. Elektrikler kesikti. Durumdan şüphelenen Berker, cep telefonunun ses kaydını açtı. Çağıran polis, küfür ve hakaretlerle saldırmaya başladı. Berker’i saldırganın önünde tekme, tokat dövdü. Berker, karakoldan saat 22.00’de çıkabildi. Şoktaydı... Avukatıyla suç duyurusunda bulundu. Sağlık raporuna göre Berker’de yumuşak doku yaralanması oluştu. Soruşturma süresince tutuklanan polis, ilk duruşmada tahliye edildi. Savunmasında, yalnızca küfürleri kabul etti. Arslan, “Vurmadım. Ölçüyü kaçırmış olabilirim” dedi. Mahkeme, Berker’in gizlice yaptığı ses kaydını bilirkişiye inceletti. Raporda, küfür ve tokat sesine benzer seslerin duyulduğu belirtildi. Dava, 2014 yılında sonuçlandı. Sanık, ‘işkence’den 2 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapse mahkûm edildi. Mağdurun cep telefon kaydı ise “tesadüfi delil” sayıldı. Yargıtay kararı onadı.

Durkaya Berker, yaşadıklarını Cumhuriyet’e şöyle anlattı: “Unutamıyorum. Polisin arkadaşları davadan vazgeçmem için çok tehdit etti. Tanıklarımız korkudan ifade değiştirdi. Ceza almasına sevindim. Allah kimseyi karakola düşürmesin” dedi. Berker’in avukatı Mehti Şahin İçişleri Bakanlığı’na başvurup, 500 bin TL’lik manevi tazminat talep edeceklerini söyledi.