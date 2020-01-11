"Ses hızıyla gelen füze ile 180 mille kalkan yolcu uçağı karıştırılamaz; acaba o uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı?"

İran Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada Tahran'dan kalktıktan sonra düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü iddia etti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söyledi.

İran'ın açıklamasına göre uçağın düşmesi hava savunmadaki görevlinin yanlış tanımlamasından kaynaklandı.

"Ses hızıyla gelen füze ile 180 mille kalkan yolcu uçağı karıştırılamaz"

Independent Türkçe'nin haberine göre, İran'ın açıklamasını yorumlayan Emekli Hava Korgeneral Orhan Köse, açıklamaya şüpheyle baktığını söyledi. Köse, İran'ın iddia ettiği Cruise seyir füzelerinin ses hızına yakın ya da üstünde uçtuklarını belirterek şu iddiada bulundu:

"Oysa yeni kalkan bir yolcu uçağının hızı 170-180 deniz milidir hadi diyelim en fazla olsun 200 mil. Hava savunma operatörünün bu hızda hareket eden uçağı neredeyse ses hızında uçan bir füzeyle karıştırmış olması imkansız."

"Acaba o uçakta İran'ın ölmesini istediği birileri mi vardı?"

İran'ın "Uçağı biz düşürdük" itirafının bir siyasi oyun olabileceğini öne süren Köse, iddialarını şöyle sürdürdü:

"İran başından beri çelişkili bilgiler veriyor. Bir uçağın düşmesinde 200 farklı neden etken olabilir. O süratteki bir füze ile yeni kalkmış bir yolcu uçağının karıştırılması imkansız. Acaba o uçakta İran'ın ölmesini istediği birileri mi vardı diye düşünmeden edemiyorum."