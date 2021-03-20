SES Eşitlik, Adalet ve Kadın Platformu: Bugün herkesin İstanbul Sözleşmesi’ni savunma günüdür

SES Eşitlik, Adalet ve Kadın Platformu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptıkları açıklamada, "Bu kararname Türkiye’nin demokratik laik bir devlet olmaktan vazgeçmesidir. Anayasa ve yasaların ihlalidir" denilirken, kadınlar ve erkekler İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya çağrıldı.

SES Eşitlik, Adalet ve Kadın Platformu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmelerine ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gece yarısı Cumhurbaşkanı eliyle bir ölüm fermanı yayınlandı. CB Kararnamesi ile TC, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurdu.

Bu kararname Türkiye’nin demokratik laik bir devlet olmaktan vazgeçmesidir. Anayasa ve yasaların ihlalidir. Anayasa Mahkemesine gerekli itirazlar yapılacaktır elbette.

Ama, bugün herkesin İstanbul Sözleşmesi’ni savunma günüdür. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, yaşamı, arışı, insan hakları ve özgürlüğünü savunmaktır.

Bugün bu değerleri savunan kadın erkek hep birlikte İstanbul Sözleşmesi’ni savunma günüdür.

Bugün SES’inizi yükseltme günüdür.

Yükseltin SES’inizi Türkiye değişsin."

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