-SES DÜZEYİ YEMEĞİN LEZZETİNİ ETKİLİYORMUŞ ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Uçak yolculuklarında yenen yemeğin insanlara neden lezzetsiz ve yavan geldiği, yapılan bir araştırmayla anlaşıldı. İngiliz araştırmacılar, arka plandaki gürültünün düzeyinin hem yiyeceklerin lezzetinin yoğunluğunu, hem de gevrekliğinin farkedilmesine etki ettiğini ortaya çıkardılar. Araştırmada, gözleri bağlı denekler, arka plandan gelen sürekli bir seste yedikleri yiyeceklerin tadı, tuzu ve gevrekliğinin yanı sıra tüm lezzetini alırken, gürültü seviyesinde artış olduğunda yemeğin tad ve tuzunun daha az farkına vardılar, gevrekliğinin ölçüsünü ise daha fazla hissettiler. "Food Quality and Preference" dergisinde yayınlanan araştırmanın, havayolu şirketlerine yemek sağlayan şirketlerin yemeklerine çok baharat koymalarına yol açan, "uçakta yenen yemeğin yavanlığı" olgusunu bir şekilde açıklayabileceği belirtildi. Manchester Üniversitesi'nden araştırmacı Andy Woods, uçak yemeklerinin harika olmadığına dair genel bir kanının bulunduğunu belirterek, "Havayollarının ellerinden geleni yaptıklarına eminim, yemeğin neden güzel olmadığının nedenlerini merak ettik ve araştırdık. Bir tespite göre, arka plandaki sesin bazı etkileri var" dedi. NASA'nın da astronotlarına, yemeğin tadını alamamalarından ötürü çok kuvvetli lezzete sahip yemekler verdiğini belirten Woods, belki bunun nedeninin de arka plandaki ses olabileceğine işaret etti.