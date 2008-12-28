Ses çıkarınca öldürüldü

ABD'nin Güney Philadelphia eyaletinde oğluyla birlikte sinemaya
giden bir adam, seans sırasında ses yaptıkları gerekçesiyle genç bir
izleyici tarafından vuruldu.
Seans sırasında birkaç kez uyarılan fakat yine de ses yapmaya ve oğluna
mısır atmaya devam eden adam, James Joseph Cialella adlı gen tarafından son
bacağından vuruldu.
Filmi izlemeye devam etti
Olaydan sonra filmi izlemeye devam eden Cialella, salona gelen polisler
tarafından tutuklandı.
Polis, 29 yaşındaki Cialella'nın cinayete teşebbüs ve silahlı saldırı
suçlanrından hakim önüne çıkacağını belirtti.