Ses çıkarınca öldürüldü

ABD'nin Güney Philadelphia eyaletinde oğluyla birlikte sinemaya giden bir adam, seans sırasında ses yaptıkları gerekçesiyle genç bir izleyici tarafından vuruldu.



Seans sırasında birkaç kez uyarılan fakat yine de ses yapmaya ve oğluna mısır atmaya devam eden adam, James Joseph Cialella adlı gen tarafından son bacağından vuruldu.



Filmi izlemeye devam etti



Olaydan sonra filmi izlemeye devam eden Cialella, salona gelen polisler tarafından tutuklandı.

Polis, 29 yaşındaki Cialella'nın cinayete teşebbüs ve silahlı saldırı suçlanrından hakim önüne çıkacağını belirtti.