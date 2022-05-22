SES anketi: Sağlık emekçilerinin yüzde 97'si hayatı boyunca ev alamayacağını düşünüyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) yaptığı araştırmaya göre sağlık emekçilerinin yüzde 47’si kirada oturuyor ve kirada oturan sağlık emekçilerinin yüzde 97’si hayatlarının kalanında tasarruf etseler dahi ev alamayacaklarını düşünüyor.

SES Genel Merkezi, 2 bin 63 sağlık emekçisiyle “Ekonomik ve Sosyal Durum” başlıklı anket yaptı. SES’in yaptığı bu anketin sonucuna göre sağlık hizmet emekçilerinin yüzde 47’si kirada oturuyor. Kirada oturan sağlık emekçilerinin yüzde 97’sının kalan ömürleri boyunca tasarruf etseler dahi kendi evleri olacağına ilişkin umutları yok.

Bu sonuç üzerine SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“1990’lardan itibaren kamu emekçilerine lojman imkanı sunulmakta yada kira yardımı yapılmaktaydı. Kamu emekçileri tarafından kira yardımlarının düşüklüğü 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında eleştirilmiş ve bu trajikomik yardımının artırılması talep edilmişti.

Hükümet ise 2005 yılında, kamu emekçilerinin talebi olan kira yardımlarını arttırmak yerine, kira yardımını kaldırmıştı. Hükümet konutu olmayan memurların geçiminde ikinci darbeyi ise 2018 yılı sonrası 250 bin sayısına yakın kamu konutunu bölüm bölüm satışa çıkararak vurmuştu.

"Kira ödemeleriyle baş edemiyorlar"

Bugün kamu emekçilerinin barınma sorununa çözüm bulmak için, yasalarla sağlanan iki düzenleme ortadan kaldırılmıştır. Bu iki hakkın ortadan kaldırılması nedeniyle kamu emekçileri geçimlerinde ana harcama kalemi olan kira ödemeleri ile baş edememektedir. Kamu emekçilerine ilk altı aylık dönemde yüzde 7,5’lik bir zam yapılsa da en düşük kira artışı güncel TÜİK’in TÜFE olanı olan yüzde 70 üzerinden yapılmaktadır.

"Kira yardımı yapılmalı"

Ankara’da oturulabilecek bir daire kirası 2 bin 500 liradan başlamakta olup, 6 bin 429 lira maaşa sahip en düşük devlet memurunun geliri ile böyle bir harcamayı yapması mümkün değildir. Bu en düşük kira bedeli dahi en düşük devlet memuru maaşının yüzde 39’na denk gelmektedir. Bugün hükümetin konut alımına ilişkin başlattığı düşük faizle konut alma olanağı ise gelirinin tamamını geçimine harcayan kamu emekçilerinin tasarrufu olmaması nedeniyle mümkün değildir. Acilen kirada oturan tüm kamu emekçilerine, memuriyetlerini sürdürdükleri ilin piyasada belirlenmiş gerçek kira bedeli üzerinden kira yardımı yapılmalıdır.” (ANKA)