Şerzan Kurt davasında 25 yıl hapis istemi

Muğla'da 2010 yılında yaşanan olaylarda üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un ölümüne ilişkin polis memuru G.Ş'ye (47) verilen 8 yıllık hapis cezasına ilişkin kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada, sanığın 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasında, tutuksuz yargılanan G.Ş'nin yanı sıra 21 yaşında hayatını kaybeden Şerzan Kurt'un babası Ömer ve annesi Necla Kurt, tarafların avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan G.Ş, mahkemenin somut delil olmadan karar verdiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyetine, savunmasını ve olaya ilişkin bilgileri içeren bir CD sunan G.Ş, "Yargıtaydan beraat kararı beklerken aksi yönde karar geldi. Yargıtayın gerekçesinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Olayda sadece ben ateş etmedim. Başka polis memurları da ateş etti. Polis memuru O.K'nin 7 el ateş etmesinden hiç bahsedilmiyor" dedi.

Kurt ailesinin avukatlarından Mustafa Rollas da Yargıtayın bozmaya esas kararında, olayın kasten işlendiğinin belirtildiğini anlatarak, "Dolayısıyla sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Heyetin verdiği ara kararda, Yargıtayın "bozma" ilamına uyulmasına ve sanığın "olası kasıtla adam öldürme" suçundan yargılanmasına hükmedildi.

Daha sonra mütalaasını veren savcı, sanığın 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren heyet, mütalaaya karşı beyanda bulunulması için duruşmayı erteledi.

Bu arada, duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Ömer Kurt, dava sürecinin yavaş işlediğini belirterek, sanığın bir an önce gerekli cezaya çarptırılmasını istedi.

Muğla'da 11 Mayıs 2010 gecesi başlayan ve bir grubun öğrencilere saldırısıyla sabaha kadar süren olaylarda ağır yaralanan Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden ikinci sınıf öğrencisi Şerzan Kurt, olaydan 8 gün sonra İzmir 'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kurt'un ölümüyle ilgili tutuklanan Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru G.Ş. hakkında Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde "olası kasıtla nitelikli adam öldürme" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme, ilk duruşmada, davanın görülmesine, güvenlik tedbiri amacıyla Eskişehir'de devam etmesine karar vermişti. G.Ş'ye 7 Eylül 2012'deki karar duruşmasında 8 yıl hapis cezası veren Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye etmişti. Bu karara itiraz edilmesi üzerine Yargıtay tarafından yerel mahkemenin verdiği karar bozulmuştu.