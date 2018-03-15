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Serviste yangın tüpü paniği: Araçtan atlayan 3 öğrenci yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir okul servis minibüsünün bagajında bulunan yangın tüpünün piminin çıkması sonucu içindeki kimyevi toz etrafa saçıldı

15 Mart 2018 14:48

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da bir okul servis minibüsünün bagajında bulunan yangın tüpünün piminin çıkması sonucu içindeki kimyevi toz etrafa saçıldı. Sürücünün durdurduğu araçtan panikle çıkmaya çalışırken düşen 3 öğrenci yaralandı. 
Olay, dün Karaman merkeze bağlı Bucakışla köyü girişinde meydana geldi. Ülfet Eroğlu, yönetimindeki 70 AB 667 plakalı okul servis minibüsüyle taşımalı eğitim sistemindeki Aşağı Akın ve İhsaniye köylerinden aldığı 10 öğrenciyi, Bucakışla İlkokulu\'na götürdüğü sırada, iddiaya göre, bagaj kısmında bulunan yangın tüpünün pimi yerinden çıktı. Yüksek sesle açılan yangın tüpünün içerisindeki kimyevi toz, servisin içine yayıldı. Sürücü Eroğlu, aracı durdurup kapıyı açtı. Öğrenciler panikle minibüsten atladı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen öğrenciler Mehmet Ali C., Muzaffer Y.  ve Fadime Nur Y., hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi\'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

​FOTOĞRAFLI 

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