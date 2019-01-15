Serviste unutulduğu için ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin davasında ceza artırımı talebi

3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutularak ölümüne ilişkin davanın temyiz duruşmasında savcı, yerel mahkemenin kararının iptalini istedi. Savcı 6 yıla kadar hapis cezası istediği 4 sanığın cezasının yarı oranında artırılmasını istedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın temyiz duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam edildi.

14. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yurdagül İ, Bekir G, Arzu G, Ahmet S, Dilara K. ile müştekiler Buket ve Serkan Sakin, taraf avukatları, İzmir Barosu Başkanlığını temsilen avukatlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı, tutuklu sanık Taner İşgören katılmadı.



İddia makamı, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kaldırılması ve yeniden karar tesis edilmesi yönünde mütalaa verdi.



Cumhuriyet savcısı, okul sahibi Yurdagül İ, okul müdürü Bekir G, servis şoförü Taner İşgören ve servis görevlisi Dilara K'nin "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması ve bu cezanın yarı oranına kadar artırılması yönünde mütalaa verdi.



Savcı, sanık Arzu G. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa verirken sanık Ahmet S. hakkında da "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan altı aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanıklar ve taraf avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.



Mahkeme heyeti taraflara süre verilmesine, tutuklu sanık Taner İşgören hakkında da duruşma açılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası verilmişti.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi heyeti, geçen celse tutuklu yargılanan anaokulu sahibi Yurdagül İ'nin tahliyesine karar vermişti.



Dosya kapsamında tek tutuklu olarak servis şoförü Taner İşgören kalmıştı.