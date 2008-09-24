Servisle gidene kasko indirimi

Anadolu Sigorta, işe gidip gelirken servis kullanan çalışanlara yönelik yeni bir kampanya başlattı.



Uygulama Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren özel şirketlerde çalışanlar ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve iş yerlerine servis araçları ile gidip gelen sigortalıları kapsıyor.

Kampanyaya göre Anadolu Sigorta'nın "Birleşik Kasko" ürününü tercih edecek olan sigortalılar, işe gidiş gelişlerinde servis kullandıklarını belgeledikleri takdirde bulundukları şehre göre farklı oranlarda indirime hak kazanacaklar.

Halihazırda birleşik kasko ürününe sahip olan sigortalılar ise uygulamadan poliçe yenilenmesi esnasında faydalanabilecekler.

