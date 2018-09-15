Servisçilerden korsan araç uyarısı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de okulların açılmasına sayılı günler kala, Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı\'dan servis uyarısı geldi. Öğrenci velilerinin araçlarda \'S\' plakası olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini belirten Bostancı, ayrıca korsan taşımacılığın önlenmesi için de yetkililere çağrıda bulundu.

İzmir\'de 3 bin 500 üyesi bulunan Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası, kent genelinde 6 bin 500 araç ile hizmet veriyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı\'dan önemli uyarılar geldi. Özellikle korsan taşımacılığın yaygın olduğuna ve bu tür araçlarda çocukların can güvenliğinin bulunmadığına dikkat çeken Hasan Basri Bostancı, velileri de duyarlı olmaya davet etti. Öğrenci velilerinin, aracın okul taşıtı olup olmadığını \'S\' plakasından anlayabileceklerini söyleyen Bostancı ayrıca, \"Servis aracının arkasında \'Okul taşıtıdır\' yazısı bulunmalı\" dedi. Korsan taşımacılıkta Oda\'nın ve güvenlik güçlerinin gösterdiği hassasiyeti, velilerin de göstermesini isteyen Bostancı, yine velilerin çocuklarını emanet edecekleri servis çalışanları ile birebir muhatap olması gerektiğine dikkat çekti.

\'KORSAN TAŞIMACILIĞI ÖNLEYİN\'

Korsan taşımacılığın önlenmesinin gerekliliğine değinen Bostancı, \"Yasaya göre araç sürücüsü araç sahibi değilse, korsan taşımacılık yapan servis trafikten men edilmiyor. Biz bu durumun değişmesini istiyoruz. Korsan taşımacılığın önlenmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu araçlar trafikten men edilmediği sürece, korsan taşımacılığı önlemek hayal\" diye konuştu.

\'REHBER PERSONEL BULAMIYORUZ\'

İzmir\'de servis araçlarında çalışacak rehber personel bulma konusunda da sorun yaşadıklarını aktaran Hasan Basri Bostancı, şunları söyledi:

\"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) girmek için 18 yaşını doldurmak ve ilkokul mezunu olmak yeterli. Ama rehber personelde lise mezunu şartı var. Çalışma yaşı ise 22. Bunu anlamak mümkün değil. Yeni yönetmeliğe göre rehber personel, Milli Eğitim Bakanlığı\'na (MEB) bağlı halk eğitim merkezlerinde kurs alıyor. Aldıkları kursların ardından sınava giriyorlar ve sertifika alıyorlar. Lise mezunu da olsa, üniversite mezunu da olsa, bu kişiler eğitim alıyor, ardından da sınava giriyorlar. Başarılı olursa sertifika alıyor. Biz, sınava giren ve başarılı olan kişilerde mezuniyetin aranmaması gerektiği düşünüyoruz. 4 milyonluk şehirde rehber personel bulmakta zorlanıyoruz. Bu durum Türkiye genelinde kanayan bir yara. Bununla ilgili MEB ile görüşmeler yaptık, sorunları ilettik. Bakanlık, yeni bir yönetmeliğin hazırlanması gerektiğini belirtti.\"

\'SERVİS TAŞIMACILIĞI RANT OLARAK GÖRÜLMEMELİ\'

İzmir\'de servis araçlarına yapılan zam konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bostancı, \"İzmir zam şampiyonu gibi görünse de öyle değil. Verdiğimiz fiyatların üzerinde taşımacılık yapan özel okullar var. Neden bunlar için bir şey söylenmiyor, anlamış değilim. Bizim açıkladığımız fiyatlar, 3 büyük ilin içerisinde en ucuz. Özel okulların fiyatları, bizim iki veya üç katı\" diye konuştu.

Servis taşımacılığının bir rant olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Bostancı, öğrenci velilerinin, açıklanan fiyat tarifesinin üzerinde ödeme yapmaması gerektiğini, belirlenen fiyatların dışında ücret isteyenlerin ise Tüketici Hakem Heyetlerine veya Hemşeri İletişim Merkezi\'ne bildirilmesini istedi.

FOTOĞRAFLI