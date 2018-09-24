Servisçiler ile İl Milli Eğitim anlaşamadı; Eskişehir'de 30 öğrenci 1 haftadır okula başlayamadı

T24

Eskişehir'de servisçiler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında anlaşma sağlanamaması sebebiyle köyde yaşayan 30 öğrencinin bir haftadır okullarına gidemediği ortaya çıktı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 11 ilkokul ve 19 lise öğrencisinin bir haftadır yaşadığı mağduriyeti, meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “Yeni eğitim öğretim yılı başlamasına rağmen Eskişehir’in köylerinde onlarca öğrenci hala okullarına başlayamadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve kaymakamlıkların bilgisi olmasına rağmen eğitimlerinden geri kalan bu öğrencilerin mağduriyetleri neden giderilmiyor” diye sordu.

“Hepimiz adına utanç verici”

Milli Eğitim ile ihaleye çıkan servisçiler arasında fiyat konusunda mazot zamları gerekçesiyle anlaşma sağlanamadığı için servissiz kalan öğrencilerin okullara gidemediğini belirten Çakırözer, “Milli Eğitim servislere birim başına 330 TL fiyat belirlemiş. Servisçiler ise akaryakıta gelen zamları gerekçe göstererek 440 TL istemişler. Anlaşma sağlanamadığı için de şu anda sadece bizim bildiğimiz Yeşilyurt, Yalımkaya, Bozan, Ağaçhisar ve civar köylerden 30 öğrenci okullarına gidemiyor. Yaşanan mağduriyetlere ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve diğer mülki amirlere başvuru yapılmasına rağmen hala bir şey yapılmaması, bir haftadır öğrencilerimizi okulsuz bırakmak hepimiz adına utanç verici” dedi.

Mağduriyetlerini giderilmesi adına konuyu Meclis gündemine taşıyan Çakırözer, Bakan Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

• Eskişehir ili ve ilçelerine bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı köylerde okul servisi olmadığı için mağdur edilen ve okula gidemeyen öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerin kaç tanesi ilköğretim, kaçı ortaöğretim, öğrencisidir?

• Eğitim öğretim faaliyetlerine başlayamadığı için derslerinden geri kalan bu öğrencilerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

• Öğrencilerin okullarına gidemediğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verildiği doğru mudur? Doğru ise, üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bu öğrencilerin okullarına gidememesinin gerekçesi nedir?

• Öğrencilerin mağdur edilmesinde sorumluluğu olanlara ilişkin herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

• Seçim bölgem Eskişehir ve Türkiye genelinde kaç öğrenci servisten yaralanmakta, kaç okul servisi bulunmaktadır?”

Öte yandan eğitim sisteminde yaşanan en önemli sorunlarından ve eğitimin kanayan yaralarından birinin taşımalı eğitim olduğunu vurgulayan Çakırözer, “Ülkemizde taşımalı eğitim, çok ciddi sayıda başvurulan bir yöntem haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl ülke genelinde 1 milyon 322 bin 281 öğrenci taşımalı eğitim gördü. Okul kapatmak, yüzbinlerce öğretmen atama beklerken öğretmen atamamak yerine öğrencileri taşımak birçok sorunu beraberinde getirirken, bunlara ekonomide yaşanan kriz de eklenince sorunlar çığ gibi büyümektedir. Öğrenciler okullarından kopmak zorunda bırakılmaktadır” dedi.