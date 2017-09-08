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Servisçi çatışmasına karışan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Olaya karışan diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor

08 Eylül 2017 19:19

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Fatih İlkokulu'nun bahçesinde servisçiler arasında çıkan çatışmaya karışan 5 kişi, Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. 

Ümraniye'de bulunan Fatih ilkokulunda servisçiler arasında çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemelerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Olaya karışan diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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