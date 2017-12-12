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Servis sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sürücü Halil Karaaslan (37), servis midibüsüyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi

12 Aralık 2017 15:01

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde sürücü Halil Karaaslan (37), servis midibüsüyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Karaaslan, kontrolünden çıkan midibüsün önce ağaca ardından park halindeki otomobile çarpmasıyla yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Vatan Caddesi\'nde meydana geldi. Halil Karaaslan, yönetimindeki 20 S 1200 plakalı servis midibüsüyle tekstil işçilerini taşırken, aniden fenalaştı. Karaaslan\'ın kontrolünden çıkan midibüs, önce yol kenarındaki ağaca, ardından da park halindeki 20 FZ 539 plakalı bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen ve kazada başından yaralanan Halil Karaaslan, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçtaki işçiler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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