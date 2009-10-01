'Servis sorular' iptal edildi

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül 2009’da 09.30-11.30 saatleri arasında yapılan sınav sırasında saat 10.59’da Merkez’e, '...Sınav sorularının ele geçirildiğini ve KPSS deneme sınavı adı altında bazı dershaneler tarafından özel olarak seçilen öğrencilere iletildiği...' iddiasının iletildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu KPSS deneme sınavı sorularının da Merkez’e saat 12.59’da elektronik posta ile ulaştırıldığı kaydedildi.Yapılan incelemeler sonucunda KPSS Deneme Sınavı’nda yer alan 103 sorudan 88’inin sınavda sorulan 120 sorudan 88’i ile büyük benzerlik gösterdiğinin saptandığı ifade edilen açıklamada, KPSS deneme sınavı sorularını hazırlayan kişilerin Polis Meslek Yüksek Okulu sorularını sınav gününden önce veya sınav sabahı ele geçirdikleri kanaatine varıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:'Polis Meslek Yüksek Okulu sorularının sınavdan önce ya da sınav başladıktan hemen sonra dışarıya sızması ile sınav geçerliliğinin zedelendiği görüşü oluşmuş ve gerekli soruşturmalar yapılarak olayın aydınlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Yükseköğretim Kurulu'na gerekli duyurular yapılmıştır.Bütün bu gelişmeler karşısında, ÖSYM Yürütme Kurulu tarafından 13 Eylül 2009 günü yapılan Polis Meslek Yüksek Okulu Sınavının iptal edilmesine ve 1 Kasım 2009 günü 9.30-11.30 saatleri arasında sınavın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. 1 Kasım 2009 günü yapılacak yeni sınavda adayların sınava girecekleri yerleri bildiren Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri 15 Ekim 2009 tarihinden itibaren adayların adreslerine postalanacaktır.'