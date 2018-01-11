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Servis şoförünün lise öğrencisini darp ettiği iddiası

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de lise öğrencisi E

11 Ocak 2018 21:19

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de lise öğrencisi E.G.\'yi (16) kendisine el hareketi yaptığı iddiasıyla dövdüğü belirtilen kaçan servis şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, D-100 Karayolu Borsa Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Okuldan çıkıp, yanındaki arkadaşıyla durağa doğru yürülen lise öğrencisi E.G.\'nin arkasından gelen servis aracının şoförü, korna çaldı. Servis şoförü, aracı durdurup, kendisine el kol hareketi yaptığını öne sürdüğü E.G.\'yi dövmeye başladı. Çevredekiler tarafından servis şoförünün elinden alınan E.G., polise haber verdi. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan lise öğrencisi götürüldüğü Atatürk Devlet Hastanesi\'nden darp raporu aldı.
E.G., \"Biz yolun kenarında yürürken kornaya bastı. Bana, \'Neden el hareketi yapıyorsun. Gel buraya\' dedi. Arabanın içinden yanağıma vurdu. Sonra arabadan indi. Yakamdan tutarak beni dövmeye başladı. Bana diz attı. Kendimi korurken bana \'İndir elini\' dedi. Biraz geri çeklince bana tekme attı. Orada bulunan birisi ayırdı\" dedi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürülen E.G. ifade verirken, servis şoförünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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