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Servis şoförünü pompalı tüfekle vuran şüpheliler yakalandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinde, servis şoförü M

11 Kasım 2018 00:23

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinde, servis şoförü M.Ç.\'yi  pompalı tüfekle vurarak yaralayan maskeli şüpheliler M.S. ve oğlu E.S. jandarma tarafından yakalandı. M.S. tutuklanırken, oğlu E.S. ise serbest bırakıldı.
Olay, geçen 23 Ekim\'de Vakıf Mahallesi\' meydana geldi. İşçi taşıyan servis minibüsünün şoförü M.Ç, iddiaya göre minibüse binen 2 kişi tarafından pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen maskeli şüpheliler M.S. ve oğlu E.S. yakalandı. M.S. sorgusunda, M.Ç.’yi kıskançlık yüzünden vurduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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