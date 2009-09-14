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Servis otobüsünü beklerken bıçaklandı

14 Eylül 2009 18:35

Konya'da işe gitmek için evinden çıkan 27 yaşındaki Ferhat Gözen, yol kenarında servis otobüsünü beklediği sırada bilinmeyen nedenle yanına yaklaşan minibüsten inen 3 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İddiaya göre, bir makina fabrikasında döküm ustası olarak çalışan Ferhat Gözen, işe gitmek için evinden çıktı. Karatay Otobüs Terminali önünde servis otobüsünü beklediği sırada plakası alınamayın bir minibis durdu. Minibüsten inen kimliği tesbit edilemeyen 3 saldırgan henüz bilinmeyen nedenle Gözen'i, sol kol ile sol bacağından bıçakladı. Gözen, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Gözen, polise verdiği ifade de saldırganları tanımadığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

 

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