Servis otobüsünü beklerken bıçaklandı

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|Konya'da işe gitmek için evinden çıkan 27 yaşındaki Ferhat
Gözen, yol kenarında servis otobüsünü beklediği sırada bilinmeyen nedenle yanına
yaklaşan minibüsten inen 3 kişi tarafından bıçaklanarak
yaralandı.
İddiaya göre, bir makina
fabrikasında döküm ustası olarak çalışan Ferhat Gözen, işe gitmek için evinden
çıktı. Karatay Otobüs Terminali önünde servis otobüsünü beklediği sırada plakası
alınamayın bir minibis durdu. Minibüsten inen kimliği tesbit edilemeyen 3
saldırgan henüz bilinmeyen nedenle Gözen'i, sol kol ile sol bacağından
bıçakladı. Gözen, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne
kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Gözen, polise verdiği ifade de saldırganları
tanımadığını söyledi. Soruşturma
sürüyor.