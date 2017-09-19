Servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, öğrenci servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Konuklu Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen servis minibüsü 19 yaşındaki İsmail Men\'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü İsmail Men ile beraberindeki 19 yaşındaki Mehmet Bayar ağır yaralandı. Yaralı gençler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 gencin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis minibüsü sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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