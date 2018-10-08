T24 LogoT24 Logo
Gündem

Servis minibüsünün çarptığı Tülay öldü

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'da, işçilerin taşındığı servis minibüsünün çarptığı Tülay Başoğlu (38), yaşamını yitirdi

08 Ekim 2018 16:40

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'da, işçilerin taşındığı servis minibüsünün çarptığı Tülay Başoğlu (38), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Muratlı ile Kırklareli\'nin Büyükkarıştıran beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Kadir Ç.\'nin kullandığı işçi servisi minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Tülay Başoğlu\'na çarptı. Başoğlu, hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü de jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNMURATLI Tekirdağ DHATEKİRDAĞTülay BaşoğluKazaMuratlıKırklareli BüyükkarıştıranKadirBaşoğluhayatınıKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24