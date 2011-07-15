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SERVİS MİNİBÜSÜ TIRLA ÇARPIŞTI: 11 YARALI EDİRNE (A.A)

15 Temmuz 2011 10:54

-SERVİS MİNİBÜSÜ TIRLA ÇARPIŞTI: 11 YARALI EDİRNE (A.A) - 15.07.2011 - Edirne'de personel servis minibüsüyle, tırın çarpışması sonucu  11 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kapıkule-Edirne karayolunun 3. kilometresinde, Enver Ada idaresindeki 22 S 0020 plakalı bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan servis minibüsüne, yolun sağında beklediği sırada, Sindov Galo'nun kullandığı FLJ183  plakalı tır, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada, sürücü Enver Ada, Özgür Yavuz, Recep Ocak, Mustafa Cite, Vedat Deniz, Mustafa İpsalalı, Mustafa Güngörür, Abdullah Güvenç, Aydın Özkan, Mahmut Gözcik ve Enver Şahin yaralandı. Yaralılar, Edirne'deki hastanelere kaldırıldı.

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