-Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı UŞAK (A.A) - 19.08.2011 - Uşak'ta bir tekstil firmasına işçi taşıyan servis minibüsüyle, TIR'ın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Uşak-Ankara karayolu Göğem yol kavşağında Ankara'dan İzmir yönüne giden Ekrem Yaral'ın (46) kullandığı 06 SDN 81 plakalı TIR, tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan Yüksel Şahin (42) yönetimindeki 64 S 0054 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, Yüksel Şahin ile minibüste bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.