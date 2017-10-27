Servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, otomobilin çarpması sonucu devrilen servis minibüsündeki 7 işçi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Denizli- Ankara Karayolu\'nda meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi\'ne doğru giden Gökay Bulanık, yönetimindeki 20 EG 341 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden Kazım Bulut\'un kullandığı 20 S 0303 plakalı, işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle savrularak devrildi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken, minibüsteki işçiler Ziya Kabakçı, Emrullah Yıldız, İsa Şahan, Bayram Yıldız, Cengizhan Şenay, İsmihan Mercan ve Yavuz Yıldız yaralandı. Kazayı görenler, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ambulansla Servergazi ve Denizli Devlet hastanelerine kaldırdığı yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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