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SERVİS MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI KADİRLİ (A.A)

06 Nisan 2011 22:43

-SERVİS MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI KADİRLİ (A.A) - 06.04.2011 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, servis minibüslerinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde, 100. Yıl İlköğretim Okulu öğrencisi taşıyan N.D. yönetimindeki 80 KV 304 plakalı minibüs ile K.K. yönetimindeki 80 S 7239 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışma sonucu N.D'nin kullandığı serviste yolcu olarak bulunan öğrencilerden Mahmut Y, Cansu A, Özge Y, Emrah G, Ceren C, Cansel G ve Aynur G. yaralandı. Yaralı öğrenciler, Kadirli Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedavi sonrası taburcu edildi. 

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