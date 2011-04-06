-SERVİS MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI KADİRLİ (A.A) - 06.04.2011 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, servis minibüslerinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde, 100. Yıl İlköğretim Okulu öğrencisi taşıyan N.D. yönetimindeki 80 KV 304 plakalı minibüs ile K.K. yönetimindeki 80 S 7239 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışma sonucu N.D'nin kullandığı serviste yolcu olarak bulunan öğrencilerden Mahmut Y, Cansu A, Özge Y, Emrah G, Ceren C, Cansel G ve Aynur G. yaralandı. Yaralı öğrenciler, Kadirli Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedavi sonrası taburcu edildi.