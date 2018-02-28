Servis midibüsünün çarptığı kadın öldü

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçerken servis midibüsünün çarptığı Zehra Erzey (45), hayatını kaybetti.

Kaza, Pınar Bulvarı üzerindeki Canbazlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Zehra Erzey\'e, E.D. yönetimindeki 59 S 2475 plakalı işçileri taşıyan servisi midibüsü çarptı. Kazada, Erzey ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Erzey, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Servis şoförü E.D., gözaltına alındı.

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