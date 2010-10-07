-SERVİS MİDİBÜSÜ UÇURUMA DEVRİLDİ ANTALYA (A.A) - 07.10.2010 - Antalya-Kemer karayolunda, bir otele ait servis midibüsü, 80 metre derinliğindeki uçuruma devrildi. Devrilen midibüsten çıkarılan bazı yaralılar hastanelere kaldırılırken, bazıları midibüsün altından kurtarılmaya çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesindeki Catamaran Resort Otel çalışanlarını mesai sonrası Antalya'ya getirmek üzere yola çıkan 07 BKE 06 plakalı minibüsün Büyükçaltıcak mevkisinde yaklaşık 70-80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Antalya'daki çeşitli hastanelere intikal ettirilmeye başlandı. Şimdiye kadar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 8, Atatürk Devlet Hastanesi'ne 3 yaralı getirilirken, hava ambulansı da 1 yaralıyı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Dik bir uçuruma yuvarlanan midibüsün içerisinde ve altında sıkışanları kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans, yaralıları hastanelere bıraktıktan sonra yeniden kaza bölgesine dönüyor. Bu arada Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü, Antalya-Kemer karayolundaki tüm kavşakları polis ekipleriyle kontrol altına aldı. Ekipler, Antalya-Kemer karayolundaki trafiği kontrollü sağlarken, yaralıları taşıyan ambulanslar ile midibüsü uçurumdan çıkarmak üzere Antalya'dan gönderilen dev vincin bölgeye en kısa sürede ulaşabilmesi için yolları açık tutuyor. Catamaran Resort Otel yetkilileri, serviste 25-30 kadar çalışan bulunduğunu söylediler.