-SERVİS ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI SAMSUN (A.A) - 14.11.2010 - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir fabrikaya ait servis aracının şarampole yuvarlanması sonucu, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Vahit Demir yönetimindeki 55 AR 627 plakalı bir fabrikanın servis midibüsüne, Gelemen yöresinde Kayhan Duan'un kullandığı 34 VL 345 plakalı otomobil yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Tarık Çetinkaya, Hava Kızılkaya, Murat Çalışkan, Raif Keskin, Cemil Keskinsoy, Ufuk Demir, Halil İbrahim Karakılıç, Kazım Yıldız, Mustafa Bayat, İsa Erdoğan ve Nurgül Demir çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.