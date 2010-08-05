-SERVETLERİNİN YARISINI HAYIR İŞLERİNE BAĞIŞLAYACAKLAR NEW YORK/SEATTLE (A.A) - 05.08.2010 - ABD'nin en zenginleri arasında yer alan 40 milyarder, servetlerinin en az yarısını hayır işlerine bağışlayacak zenginler arasına katılma kararı aldı. Dünyanın en zengin iki adamı Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda ile yatırımcı Warren Buffet'ın Haziran'da başlattıkları ''Bağış Sözü Ver (Giving Pledge)'' adlı girişime katılan 40 milyarder, Gates çifti ve Buffett tarafından Forbes dergisinin en zenginler listesinden tek tek seçildi. Buffett'ın, belirlenen bu kişileri ''ikna turları ve başbaşa akşam yemekleri'' ile girişime dahil ettiği ifade ediliyor. Servetlerini hayır işlerine bağışlayacaklarını ilan eden ''en zengin''ler arasında New York Belediye Başkanı ve işadamı Michael Bloomberg, Hilton otelleri zincirinin varisi Barron Hilton, CNN'in sahibi Ted Turner, ''Star Wars''ın yönetmeni George Lucas da bulunuyor. Bağlayıcı olmayan bu sözün ''yasal yükümlülük'' değil, ''ahlaki taahhüt'' olduğunu vurgulayan girişim, parayı almıyor ya da insanlara paralarını ne zaman ve nasıl bağışlayacağını söylemiyor. Milyarderler servetlerini, genetik ve kanser araştırmalarından sanat ve eğitime pek çok alana bağışlıyor. Bu sözü vermeyi kabul eden milyarderler, kampanya sitesinde yayımlanacak bir mektupla niyetlerini açıklıyor. Buffet ve Gates, Hindistan ve Çin'deki zenginlere de girişime katılmaları çağrısında bulunuyor. Bu amaçla ikili, Mart ayında Hindistan'a, Eylül'de ise Çin'e giderek buradaki zenginlerle görüşmeyi planlıyor. ABD'de 403 milyarderin yaşadığını belirten Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sırada yer alan Gates'in 53 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Bill ve Melinda Gates, adlarına kurdukları vakıf yoluyla, uzun yıllardır tüm zamanlarını hayır işlerine vakfediyor. Buffet ise 47 milyar dolarlık servetiyle listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Buffett da 2006 yılında servetinin yüzde 99'unu hayır işlerinde kullanılmak üzere bağışlayacağını ilan etmişti.