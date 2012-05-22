Servetinden 1 günde 2 milyar dolar kaybetti



Facebook’u halka açarak servetine servet kattığı günün hemen ardından evlenerek sürpriz yapan Mark Zuckerberg başka hesaplar peşinde olabilir. Yasalar gereği sevgili kalsalardı servetini paylaşacaktı; iddiaya göre Zuckerberg evlilik anlaşmasıyla servetini korumuş oldu.

Hürriyet'in haberine göre, cuma günü Facebook’u halka açarak 19.5 milyar doların sahibi olan Mark Zuckerberg (28) cumartesi günü sürpriz yaparak Çin asıllı sevgilisi Priscilla Chan’la (27) evlendi. Reuters’a konuşan Californialı avukatlara göre bu evlilik zamanlama açısından “çok akıllıca” bir adım. Eğer Zuckerberg evlenmeyip beraber yaşamaya devam etseydi ve aralarında muhtemel bir ayrılık olsaydı California yasalarına göre Facebook da dahil tüm varlığını Priscilla Chan ile paylaşmak zorunda kalacaktı. California yasaları beraber yaşadıkları sürece edinilen mallarda evli olmayan çiftlere de aynı hakkı tanıyor.

Evlilik öncesi anlaşma

Avukatlar, Zuckerberg’in evlenmeden önce Chan ile evlilik öncesi anlaşması yaptığını ve ardından Facebook’u halka arzettiğini düşünüyor. Böylece Zuckerberg evlilik öncesi anlaşmasıyla dünya devi haline gelen şirketini korumuş oluyor. Chan 2004’te üniversitede, parasızken Zuckerberg ile evlenseydi Facebook hisselerine ortak olacaktı. Ancak çiftin evlilik öncesi anlaşması yapıp yapmadığı konusunda bir bilgi yok. Facebook’un hisse fiyatları ise dün yüzde 8’lik kayıpla 35 dolar seviyesine indi.

Tuvalette tanıştılar

Chan, New Yorker gazetesine verdiği röportajda Zuckerberg ile onun üye olduğu Alpha Epsilon Pi kardeşlik cemiyetinin partisinde tuvalet kuyruğunda tanıştığını anlattı. Zuckerberg’i “inek ama sıradışı bir öğrenci” diye tanımlayan Chan, “işkolik” olan Zuckerberg’e ilişkilerinin sürmesi için “haftada bir gece çıkma ve 100 dakika başbaşa kalma” şartı getirmiş. “Ben basit bir yaratığım” diyen çocuk doktoru Chan, Facebook’ta tüm üyeleri organ bağışçısı olmaya davet eden uygulamanın da fikir sahibi.





1 günde 2 milyar dolar kaybetti

38 dolardan halka açılan Facebook hisseleri ikinci işlem gününde yüzde 13 değer kaybederek 33 dolara kadar indi. Facebook'un 104 milyar dolara ulaşan piyasa değeri bu kayıpla 90 milyar dolara gerilerken, Zuckerberg 'in kişisel serveti de 1 günde 2 milyar dolar eridi.



