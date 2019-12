-SERVET'İN GÖZÜ AVRUPA'DA İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Galatasaraylı savunma oyuncusu Servet Çetin, Avrupa'da kendisini denemek istediğini söyledi. Galatasaray Dergisi'nin mayıs ayı sayısında röportajı yer alan Servet Çetin, takım içi arkadaşlıklarla ilgili değerlendirmede bulunurken, ''Ben büyük takımlarda oynadığım için biliyorum. Arkadaşlık kurmak sıkıntı oluyor. Büyük şehirdesiniz, idmandan sonra herkes dağılıyor. Küçük yerlerde ise herkes bir arada oluyor. İnsanlar birbirini sevmeyebilir ama arkadaşlık Anadolu takımlarında daha çok oluyor. Diğer kulüplere nazaran Galatasaray'da arkadaşlıklar daha iyi. Geçmiş senelerde hatta daha iyiydi. Takımda yaşça büyük ağabeyler kalmadı gerçi. Toparlayıcı olmak lazım, gençlere ön ayak olacak ağabeyler gerekli. Ben de yavaş yavaş büyüdüm'' şeklinde konuştu. Futbol kariyerinde bir çok hedefine ulaştığını aktaran Servet, ''Çok şükür, Türkiye'nin en iyi takımlarında oynadım, Milli Takım'da oynadım, Anadolu takımlarında da oynadım. Bu anlamda büyük işler başardığımı düşünüyorum ama tabii ki en büyük hedeflerimden birisi Avrupa'da da futbol oynamaktı. Bir ara ucuna kadar gelmiştik. Son anda olmadı. (Nasip) dedim. Hiçbir zaman takmadım kafama ama Avrupa'da kendimi denemek istiyorum'' ifadelerini kullandı. -''HER ŞEYİMİ FUTBOLA ADADIM''- ''Ben her şeyimi futbola adamıştım. Olmasaydı şu anda çok kötü durumlarda olabilirdim. Sıradan, fabrika gibi bir yerde olurdum belki'' diyerek futbolcu olabilmek için ne kadar büyük çaba sarf ettiğini aktaran Servet, şunları söyledi: ''Her şeyimi futbola odakladım. Liseyi bitirene kadar kız arkadaşım bile olmadı benim. Sırf futbolcu olmak için. O zaman televizyonda duyuyordum, (Şu futbolcu çok kızlarla takıldı, hayatını bitirdiler) diye. O zamanlar Trabzonspor'da Lemi vardı ve bir televizyon programında, (Dişlerin çürük olması, futbolcunun performansını etkiler) demişti. O gün dişlerimi fırçalamaya başlamıştım. Futbolcu olmak için her şeyimi adadım, Allah da bana nasip etti. Benim 2 yaş büyük ağabeyim, inanılmaz yetenekli, benden bin kat daha yetenekli ama olmadı. Yeteneğim ona nazaran az olmasına rağmen çok çalışıyordum, bana nasip oldu.''