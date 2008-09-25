Servet-Yaser gerginliği



Son haftalarda maçtan sonra yaptığı konuşmalar yüzünden eleştirilen Servet Çetin ile Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe özel bir görüşme yaptı.



Sarı-Kırmızılı ekibin bugün yaptığı çalışmadan önce bütün takımla birlikte toplantı yapan Alman çalıştırıcı, bu hafta sonu oynayacakları Konyaspor maçi ile ilgili olarak uyarılarda bulundu.



Takımla yaptığı toplantı sonrasında Servet Çetin ile de özel bir görüşme yapan Skibbe, başarılı stoperin yardımcıcısı Ümit Davala aracılığıyla dikkatini çekti. Skibbe'nin Servet ile yaptığı görüşmede "Geçen yıldan farklı oynadığımız ortada. Bazı sakatlıklar yüzünden hiç bir zaman ideal takımla sahaya çıkamadık. Bu yüzden savunma oyunculara daha fazla yük bindi. Sen bu dönemde bunlara takılma, işine bak. Gelecek günlerde takım savunması daha güçlü bir hala gelecek" diye konuştuğu öğrenildi.



Teknik direktör Skibbe'nin uyarısından sonra Servet'in antrenmanda bir hayli hırslı ve sinirli olduğu dikkati çekti. Yarım sahada yapılan çift kale taktik çalışmasında Servet bir süre genç Yaser ile antrenman sürerken gerginlik yaşadı. Bir çok pozisyonda karşı karşıya gelen Servet ve Yaser'in sürekli omunz omuza mücadelenin yanı sıra, itişip-kakıştıkları gözlendi. Sonra bir pozisyonda Servet, Yaser'e sert girerek sakatlandı. Yaser acı ile kıvranırken, takım arkadaşları yanına geldi. Ancak Servet, Yaser ile ilgilenmeyip, arkasını dönüp pozisyondan uzaklaştı. Her iki futbolcunun antrenmanın kalan bölümünde gergin oldukları dikkati çekti.



Arda takımla çalıştı



Son haftalarda çok sayıda oyuncunun sakat olduğu sarı kırmızılı takımda, Arda Turan tamamen iyileşti ve bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Çift kale taktik çalışmasında teknik direktör Skibbe, Arda'yı Lincoln ve Kewell ile aynı takımda oynattı. Üç yıldız klas hareketleri ile birbirinden güzel goller atarak, antrenmanı izleyen az sayıda sarı kırmızılı taraftarı da coşturdu.



Sakatlıkları süren Mehmet Topal ve Aydın ise Cevat Güler gözetiminde takımdan ayrı çalıştılar. Diğer sakat oyuncular Linderoth, Ümit Karan ve Emre Güngör'ün salonda çalıştıkları öğrenildi.

