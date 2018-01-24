Servet Yardımcı: "Grupta birinci olmak istiyoruz"    

İSTANBUL,(DHA)

TFF 1\'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Uluslar Ligi\'nde İsveç ve Rusya ile eşleşen Türkiye A Milli Takımı\'nın rakiplerini değerlendirdi.

İsviçre\'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekimine katılan Servet Yardımcı, eşleşmenin ardından yaptığı açıklamada, \"İki rakibimiz de dünya kupasında oynayacak. Şanslarımız eşit. Biz grupta birinci olmak istiyoruz. Bir alt lige düşmek istemiyoruz\" diye konuştu.

Servet Yardımcı, futbolseverleri heyecanlı bir turnuvanın beklediğini belirterek, \"Daha rekabetçi bir ortam olacak. Bu yeni konsept herkes tarafından çok beğenildi. UEFA, merkezi sistemle maçların yayınını pazarlayacak. Merkezi sistem marka yönetimi olacak. Seyirciler daha çok ilgi gösterecek. Çünkü sonuçta birinci olmak var, üçüncü olup da bir alt lige düşmek var. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na katılma imkânı var. Uluslar Ligi hem UEFA hem milli takımlar hem de seyirciler açısından çok olumlu geçecek\" ifadelerini kullandı.

