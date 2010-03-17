'Servet ve Zan beni şoka uğrattı'

T24 - A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Guus Hiddink, önceki gece yardımcısı Oğuz Çetin’in 14 dosyalık sunumuyla çalıştıracağı takımı tanımaya başladı.





Çetin’in çok sayıda video görüntülerinin yanı sıra yazılı belgeler üzerinden milli takımı anlattığı toplantıda en çok konuşulan konu Gökhan Zan ve Servet ikilisinden kurulu savunmanın göbeği oldu. Milli takımın yediği gollerin izlendiği videoyu sık sık durdurup değerlendirmeler yapan Hiddink’in, “Bizim takımın ciddi savunma zaafları var. İki stoperimizin özellikle duran toplarda konsantrasyon eksikliği bulunuyor. Onların yaptığı hatalar takım savunmasına çok yansıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Üstesinden gelmemiz lazım” dediği öğrenildi.



Vatan Gazetesi'nin haberine göre; toplantıda milli takımın genel yapısının yanısıra oyuncular bazında da değerlendirme yapıldı. Hamit Altıntop, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Arda Turan, Mehmet Aurelio ve Mevlüt Erdinç’i yakından tanıdığını belirtip, “Bizim takımımızın bir omurgası var. Bu oyuncular omurganın temel taşları. Ama onların da eksiklikleri var. Hepsine bunları tek tek anlatacağım. En kısa zamanda birbirimizi tanıyacağız” diye konuşan Guus Hiddink’in başta Almanya olmak üzere, Belçika, İspanya, İngiltere ve Rusya’daki milli oyuncuları izlemesi için seyahat programı da belirlendi. Bu programa göre Hollandalı ilk olarak Almanya’ya gidecek ve Halil-Hamit Altıntop kardeşler ile Nuri Şahin’i izleyecek.





Bursaspor'a dikkat



Yaptığı sunum ile Hiddink’i çok etkileyen Oğuz Çetin, Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Bursaspor için ayrı bir CD hazırlayıp tecrübeli hocaya verdi. Volkan Şen, Ozan ve İbrahim’e dikkat çeken Çetin, Sercan Yıldırım için de ayrı bir değerlendirmede bulundu. Sercan’ın bazı lig ve milli maçlardaki görüntülerini izleyen Hiddink, “Çok yetenekli ve benim sistemime uyacak yapısı var. Ancak savunma yönü de gelişmeli” yorumunda bulundu. Hiddink ile ayrıca son Honduras karşılaşması da değerlendirildi. Hiddink bu maçta milli takımın yüzde 62 oranında topa sahip olma oranını yeterli bulmadı.



Toplantıda Rusya Federasyonu ile sürmekte olan sözleşmesini erken fesh etmek için çaba sarf ettiğini belirten Hiddink, Türkiye’de de en kısa zamanda maç izlemek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine iki büyük derbi karşılaşması Hiddink’in programına alındı. Hiddink önce G.Saray-F.Bahçe derbisine ardından da F.Bahçe-Beşiktaş maçını yerinde canlı izleyecek. Hollandalı teknik adam Anadolu’da da maç izlemek istediğini dile getirdi. Bunun için de Urfa’da oynanması beklenen Türkiye Kupası Finali izlenecek maçlar listesine dahil edildi.





60 futbolcuyu fişlediler



Çetin, Hiddink’e seçilebilecek oyuncuların aile bilgilerinden bildiği yabancı dillere kadar çok detaylı dosyalar verdi.



Oğuz Çetin yaklaşık 3 saat süren milli takım değerlendirme ve tanıtım toplantısında Guus Hiddink’e 60 milli futbolcuyla ilgili bilgi aktardı. Çetin’in tüm futbolcularn için tek tek hazırladığı bilgi fişlerinde, futbolcuların kişisel bilgilerinin yanısıra, futbolculuk kariyerleriyle ilgili detaylar da yer aldı. Fişlere futbolcuların fotoğrafları yapıştırıldı. Ayrıca, aile bilgileri, eğitimleri, bildikleri diller, medeni durumu gibi özel bilgilerinin yanı sıra, cep ve ev telefonları da yazıldı.



Çetin, Guus Hiddink’e oynama şansları daha yüksek olan 30 futbolcu için ikinci bir dosya sunarak daha detaylı bilgiler verdi.





Hiddink bereketli geldi!



Türkiye’nin başına geçtiğinin resmen duyurulmasıyla birlikte TFF’ye çok sayıda milli maç teklifi geldi. Federasyona ulaşan resmi tekliflere göre Romanya, Hırvatistan, Estonya, Kanada, Çin ve Güney Kore, Türkiye ile özel maç oynamak istiyor. Bu arada Brezilya ile oynanacak hazırlık maçının yanısıra, 17 Kasım 2010 tarihinde de Hollanda ile Amsterdam’da bir hazırlık maçı yapacağız.





Arızalı adama forma yok!



Guus Hiddink, Oğuz Çetin’in yaptığı bilgilendirme toplantısında 30 futbolcuyla ilgili olarak karakter analizi de istedi. Bazı futbolcuların iyi performanslarına karşın milli takıma alınmadıkları yönünde bilgileri olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, “Türkiye’deki en yetenekli ve performansı yüksek oyuncuları kadroya çağıracağım. Ancak futbolcunun karakter yapısı da önemlidir. Eğer ekip ruhuna uymuyorlarsa, eğer bizim kurallarımız onları rahatsız ediyorsa beraber olamayız” ifadesini kullandı..



Bu değerlendirmenin ardından Oğuz Çetin; Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, ve İbrahim Toraman gibi Fatih Terim döneminde milli takıma alınmayan oyuncuların neden kadroda olmadığını Hiddink’e aktardı. Ancak bu oyuncular ile ilgili son kararı Hollandalı hoca verecek.





