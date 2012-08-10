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Spor

Servet Tazgül Twitter'ın en çok konuşulanları arasında

Tazegül altın madalyasını 50 gün önce vefat eden annesine adadı

10 Ağustos 2012 17:37

Londra Olimpiyatları'nda dün akşam Türkiye'ye altın madalya kazandıran Servet Tazegül, sosyal medya platformlarında da günün en tartışılan isimlerinden biri oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

Altınlar feda olsun senin yoluna Servet. Annenin ruhu şad, mekanı cennet olsun. @GSB_SuatKilic (Gençlik ve Spor Bakanı)

50 gün önce annesini kaybetti, Eli kırık şekilde elemelere katıldı kimseye sakatlıgını söylemedi. Ve Servet Tazegül Olimpiyat Şampiyonu oldu @necatisapann

HELAL SANA TÜRKİYE'NİN 'SERVET'İ! Olimpiyatlarda ilk altın madalyamız Servet Tazegül'den geldi. @LigTV

Ne para pul ne altın gümüş en büyük Servet, Tazegül.. @mrtzgn

servet tazegül üst üste 2 avrupa şampiyonası, 1 dünya şampiyonası ve 1 olimpiyatı yenilgisiz tamamladı..branşının süperstarı olmak bu. @okancanyantir

Londra Olimpiyatları'nda İstiklal Marşı' mızı dinlettiği ve şanlı bayrağımızı dalgalandırdığı için Servet TAZEGÜL' e teşekkürü borç biliriz. @kamercelenkk

TÜRK halkının dualarıyla altın madalya kazandığını söyleyen ServetTazegül'ü tebrik ediyorum. @taptikemre

Servet TAZEGÜL, Allah razı olsun. @ozalpcan

Olimpiyat köyünde sonsuza kadar kalabilirim @alicankaynar

@GSB_SuatKilic sayin bakanim, Londra'da iftar icin tesislere lahmacun siparisinde bulundugunuz, akreditasyonunuzu baskasina vermeniz, itiraz eden gorevlileri korumalarinizin tartaklamalari, buyukelcimizin araya girmek zorunda kalmasi haberleri dogru mu? @MTBTR

Krasic'i , Quaresma'yı , Melo'yu değil , Servet Tazegül'ü havaalanında karşılamalı bu vatandaş @Mervekarakas07

Bu arada Kürt kökenli Servet Tazegül ilk altınımızı kazandırdı ve İstiklal marşını Londra'da okuttu..bu da kayıtlara böyle geçsin hakim bey @oskaymert

En iyi Kürt Ölü Kürt" ün tt olduğu anlarda Kürt vatandaşımız ServetTazegül ilk altın madalyayı ülkemize kazandırdı. @zorundamiyiz

En iyi Kürt Ölü Kürt diyen faşiste Olimpiyatta ilk altın madalyayı Türkiye'ye getiren Servet Tazegül'ün Kürt olmasından büyük kapak olur mu? @fatihtezcan

Biri "En iyi ... ölü ..." diyor, başka bir denyo çıkıp "Servet Tazegül de Kürt" deyip (ki adam Azeri) kapak peşinde, kafa kafa değil klozet. @GokhanVots

Servet Tazegül, bildiğiniz Kürt. Ölü falan da değil. Şimdi ne yapacaksınız? @JudeMcAllen
servet tazegül benim kuzen ve has azeri! kürt degil!! @eminemistfemale

'Servet Tazegül ' ;Kars'ın Akyaka ilçesinden göçen Azerbaycan Türkleri'nin bir boyu olan Karapapak Türklerine mensup bir ailenin çocuğudur. @madamNietzsche

Servet Tazegül Kars'lı ve kürt deyipte hemen kendine pay çıkaran şerefsiz kürtler dinleyin; Kars'ta kürtten çok Azeri vardır. Akıllı olun. @osmantolgay

Askere kurşun sıkan hainlere kapak olsun, bayrağımızı en yüksekte sallandıran, istiklal marşımızı okutan Servet Tazegül bu vatanın evladıdır @selonizm

Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran Servet Tazegül hem Kürthem Musluman hemde Milli Görüşcu. Iste İlahi adalet... @SadiOzgul

Servet Tazegül, Nürnberg dogumlu, Taekwando'yu Nürnberg'de ögrendi, kendini Nürnberg'de gelistirdi. Hala Nürnberg'de yasiyor. @optatia

Millet bu seferde 'Servet Tazegül karslı ama türk mü kürt mü bilmiyoruz'u tartışıyor.Kafanızı bi kuma sokun bidahada çıkarmayın lan siz. @erdemli1toplum

39 altın madalya alan ABDde sporcuların herhangi birinin ırkı konuşulmuş mudur acep bizim tek altın alan sporcumuz ServetTazegül'ünki kadar @ardaerdik

Irkçı söylemleri bırakıp, altın madalyasını kaybettiği annesine ithaf eden olimpiyat şampiyonumuz Servet Tazegül'le gurur duyalım mı?
@DenizUgur4real

Mevlana'nın dediği gibi camda yüzünü değil canda özünü görenler, Servet'te de "aynı özü" görürler. @nacibostanci

Servet Tazegül örneği, sporun sadece insanların değil, hikayelerin de yarıştığını -biz bunu unutuyorken- göstermesi açısından daha özel. @fatihvural_

Sıranın kime geldiğini Servet Tazegül kardeşimiz İran genel kurmay başkanına göstermiş ve tekmeyi basmıştır... @enginortak

@GSB_SuatKilic Sayın bakanım, talimatınızla İranlı tekvando ekibine yenilmeleri karşılığında rüşvet verildiği iddialarına ne diyorsunuz? @fallikosman

Ülke olarak Nur Tatar-Servet Tazegül ikilisiyle sadece dövme sporunda iyiyiz galiba lan. Varyaa 'Osmanlı Tokatı' kategorisi olacaktı kii uff @aliuuw

Güzellikle vermediniz illaki Türk usulu kavgayla aldırcaksınız. Madalya bizim tebrikler Servet Tazegül.Beni dövse abi bir daha vur derim o derece mutluyum. @ardakofoglu

servet tazegül gururla ülkemize altın madalya getirdi.diğerleri de yurt dışından gelirken iphone ipad falan getirsin,elleri boş gelmesinler @delibaIim

Bundan sonra karı kız mevzusu olduğunda kavgaya ilk çağrılacak adam belli: Kardeşim Servet Tazegül. Adam iyi dövüşüyo olm. @apaci_ronaldo

Ne sultan ne peri ne de kraldı yendi rakiplerini aldı altın madalyasını göğsümüzü kabarttı. Tebrikler Tataminin efendisi Servet Tazegül. @tarkanblt (BBC Türkçe)

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