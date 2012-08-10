Servet Tazegül'e büyük hediye

2012 Londra Olimpiyatları'nda erkekler 68 kiloda altın madalya kazanan tekvandocu Servet Tazegül, 1.3 milyon liradan fazla para alacak.

Olimpiyatlara katılan her sporcu gibi kendisine de 60 cumhuriyet altını verilen Tazegül, aldığı madalya karşısında ise tam 2 bin cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek. Bir cumhuriyet altınının 640 lira olan fiyatı baz alındığında 2 bin 60 adet altının karşılığı 1 milyon 318 bin liraya ulaşıyor.

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazananlara 1500, bronz madalya kazananlara da 1000 cumhuriyet altını verilecek.

Buna göre, grekoromen güreşte 120 kiloda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'in eline de toplamda 1.060 altınla 690 bin lira geçecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, olimpiyatlardan önce yaptığı açıklamada, "Madalyalar için gençliğini ortaya koyanların ekonomik beklentileri karşılanmalı. Yola çıkarken hazırlıkları olsun diye 181 kişilik kafilemizdeki her bir sporcumuzun hesabına 60 cumhuriyet altını karşılığı ödeme yaptık. Altın madalya alan da 2 bin cumhuriyet altını kazanacak" ifadesini kullanmıştı.