-Servet Tazegül: Mesut Özil gibi Türkiye'yi satmadım ANTALYA (A.A) - 18.01.2012 - Dünya şampiyonu tekvandocu Servet Tazegül, tekvandoya Almanya'da başladığını belirterek, ''Alman Milli Takımı için dövüşmem önerildi ama kabul etmedim. Halil ve Hamit Altıptop, Nuri Şahin gibi Türkiye'yi tercih ettim. Mesut Özil gibi Türkiye'yi satmadım'' dedi. Servet, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nce (TSYD) düzenlenen ''49. Yıl Sporun Zirvesi Semineri''nde ''Sporcu Gözüyle'' isimli panelde, 2004 yılından beri tekvando yaptığını, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının bulunduğunu, bunlara Olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istediğini söyledi. Başkanlığını spor yazarı Murat Ağca'nın yaptığı panelde Servet'in dışında 2012 Londra Olimpiyatlarına katılma vizesi alan cimnastikçi Göksü Üçtaş, cirit atmada dünya 5'ncisi olan Fatih Avan, dünya üçüncülüğü bulunan okçu Natalia Nasaridze ile Voleybol Milli Takımı oyuncularından Polen Uslupehlivan yer aldı. Sözlerine, ''Sizi size şikayet etmeye geldim'' diyerek başlayan Servet Tazegül, Türkiye'de futbol dışındaki diğer branşlara fazla ilgi gösterilmediğini, dünya şampiyonu olup dünyanın en değerli tekvandocusu seçilmesine karşın bunun medyada fazla yer almadığını kaydetti. Servet, medyanın amatör branşlara daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini dile getirerek. ''Çok büyük başarılar elde ettikten sonra hevesle gazete alıyoruz ama bakıyoruz ki resmimiz çok küçük çıkmış. Bazen, 'büyük bir şey başardık mı başaramadık mı?' bunun farkına varamıyoruz. Daha büyük ve çok medyada yer alırsak bunun gençler için de olumlu olacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Tekvandoya ve amatör spora Almanya'daki ile Türkiye'deki yaklaşımın nasıl olduğuna ilişkin soruya ise Servet, şu yanıtı verdi: ''Tekvandoda Almanya'da profesyonel çalışıyorlar. Alman tekvandosu da çok başarılı. Ben tekvandoya Almanya'da başladım. Alman Milli Takımı için dövüşmem önerildi ama kabul etmedim. Halil ve Hamit Altıntop, Nuri Şahin gibi Türkiye'yi tercih ettim. Mesut Özil gibi Türkiye'yi satmadım. Türkiye'yi seçtim. Sonuçta milletimiz için mücadele edeceğiz. Biz Almanya'da evde Almanca değil Türkçe konuşuyorduk.'' Bir gazetecinin, ''Natalia, Gürcü asıllı ancak Türkiye adına yarışıyor. Sence ülkesini satmış mı oluyor?'' sorusuna Servet, ''Onun hangi şartlarda böyle bir tercih yaptığını bilemiyorum. Belki şartlar öyle gerektirmiştir. Ancak Mesut Özil'in daha iyi takımlara transfer olmak için Alman Milli Takımı'nı tercih ettiği söylendi. Sonuçta Nuri Şahin de Halil ve Hamit Altıntop kardeşler de çok iyi takımlara transfer oldular'' yanıtını verdi.