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Spor

Servet şimdide Ada'nın gündeminde!

İngiliz basını, Tottenham ve Arsenal'in, ara transferde Galatasaraylı Servet Çetin'i kadrolarına katmak istediklerini yazdı.

31 Ekim 2009 02:00

İngiliz basını, Tottenham ve Arsenal'in, ara transferde Galatasaraylı Servet Çetin'i kadrolarına katmak istediklerini yazdı.

İngiliz basını, sezon başında Marsilya'ya transferi gündeme gelen Galatasaray ve Milli Takım’ın başarılı savunma oyuncusu Servet Çetin'in devre arasında Avrupa'ya transfer olacağını iddia etti.

İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesi, bu yıl başında çeşitli kulüplerden teklif alan Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Servet Çetin için şimdi de Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Arsenal'in transfer girişimlerinde bulunduğunu haberleştirdi.

Gazete, Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın ocak ayı ara transfer döneminde takımın defans hattında değişiklik yapacağını ve bu nedenle Servet'in gidişine onay vereceğini de savundu.

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