Servet sahibi ama hırsızlık yapıyor

T24- Uzun yıllar New York belediye başkanlığı yapan ve ABD başkanı olmak için aday adayı olan Rudy Giuliani'nin kızı değeri 100 doları biraz aşan kozmetik ürünleri çalarken yakalandı.

Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin kızı, kozmetik dükkanında hırsızlık yaptı.

New York Emniyetinin Sözcüsü Paul Browne, Harvard Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Caroline Giuliani'nin, Manhattan'daki kozmetik dükkanı Sephora'dan değeri 100 dolardan fazla tutan 5 adet makyaj malzemesi çaldığını açıkladı.

Olayın güvenlik kamerası kayıtlarında görüldüğü ve polisin Giuliani'yi çok değerli olmayan bir şey çalma suçundan tutukladığı kaydedildi.

31 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak olan Giuliani, konuyla ilgili olarak basına açıklama yapmazken, belediye başkanlığı döneminde New York'ta suç oranını aldığı önlemlerle azaltmayı başaran baba Giuliani ise basından kızının özel hayatına saygı göstermesini istedi.

Caroline Giuliani, eski New York Belediye Başkanı'nın, aktris ve televizyon muhabiri eski eşi Donna Hanover'dan olan iki çocuğundan biri.