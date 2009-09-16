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Spor

Servet, Panathinaikos maçında yok

Yarın akşam UEFA Kupası ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da Servet, gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

16 Eylül 2009 03:00

Avrupa Ligi'ndeki Panathinaikos maçı öncesi Galatasaray defansında sorun yaşanıyor. Gökhan Zan'dan sonra gribal enfeksiyon geçiren Servet Çetin de Yunanistan'a götürülmedi.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da Servet Çetin şoku yaşanıyor.

Savunmanın önemli isimlerinden Gökhan Zan'ın sakatlığı nedeniyle Panathinaikos maçında oynayamayacak olmasının ardından Servet Çetin'in de hastalanması Galatasaray teknik heyetini sıkıntıya soktu.

Teknik direktör Rijkaard, hastalanan ve grip aşısı olan Servet'i Panathinaikos maçı kadrosundan çıkardı.

Hollandalı teknik adamın savunmada Emre Aşık'ın yanında, Emre Güngör'e şans vereceği öğrenildi.

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