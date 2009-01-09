Servet kampa gitmiyor!



Fortis Türkiye Kupası'nda dün gece oynanan Altay - Galatasaray maçında sakatlanan sarı kırmızılı defans oyuncusu Servet Çetin'in omuz ekleminde ciddi bir zedelenme olduğu açıklandı.



Fortis Türkiye Kupası B Grubu'nda 7 puanla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklara Antalya'da başladı.



Altay karşısında omzundan sakatlanan Servet Çetin, tedavi görmek için İstanbul'a döndü. Tecrübeli savunma oyuncusunun sakatlığının önemli olduğu öğrenilirken, Servet'in Antalya'ya gitmeyip tedavisine ve çalışmalarına İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.



Servet sakatlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanırken, tecrübeli savunma oyuncusu ayrıca kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerine karşın Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini belirtti.



Öte yandan ülkesi Brezilya'dan geç dönen Lincoln, henüz Antalya'ya gitmedi. Lincoln'ün Antalya kampına bugün katılacağı öğrenilirken, fıtık ameliyatı geçiren Harry Kewell'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Altay maçı kadrosunda yerlamayan Nonda ise kampa katılarak çalışmalara başladı.



Sağlık Kurulu Başkanı Mehmet Kurdoğlu, Kewell'ın Bordeaux ile UEFA Kupası'nda oynanacak maçtan 15 gün kadar önce tamamen iyileşeceği müjdesini verdi.



