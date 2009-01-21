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Spor

Servet ile devam...

Galatasaray, Servet Çetin'in sözleşmesini uzattı. Servet 3 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek.

21 Ocak 2009 02:00


Galatasaray Kulübü, başarılı savunma oyuncusu Servet Çetin'in sözleşmesini uzattı. Servet 3 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek.


Turkcell Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, iç transferde Servet Çetin ile anlaşma sağladı.

Servet ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Sergilediği performansla Galatasaray taraftarının en çok beğendiği isimlerden biri olan Servet, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı. Servet geçen sezon da Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

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