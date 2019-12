-SERVET: EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Galatasaraylı futbolcu Servet Çetin, sarı-kırmızılı taraftarları mutlu etmek için yeni sezonda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Takım arkadaşlarını Hakan Balta ve Ali Turan ile birlikte Galatasaray TV'de yayımlanan ''Kamp Günlüğü'' programına katılan Servet, yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, ''Sezona en iyi şekilde başlayıp, devamını getirebilmek için sezon başı kampları çok önemli. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Gerçekten bu sene çok sıkı çalışıyoruz, herkes hatalardan dersler aldı. O yüzden çalışmalarımızı daha sıkı tutuyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biliyoruz ki sezonu götürmemizi sağlayacak antrenmanlar bunlar. O yüzden kamp yorucu da olsa bizler için iyi geçiyor'' diye konuştu. Tek amaçlarının, yarıştıkları kulvarlarda başarılı olarak kulüp ve taraftarlarını sevindirmek olduğunu anlatan Servet, şunları kaydetti: ''Bizim tek amacımız bu. Yeri geliyor başarısız oluyoruz, ama onlar da bilsinler ki biz kesinlikle kötü sonuca onlardan daha çok üzülüyoruz. Para vererek gelip maçları izliyorlar, belki ceplerindeki son parayı verip izlemeye geliyorlar. Biz bunun bilincindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama biz de insanız sonuçta. Bu sene onları en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız.'' -''CANA, SAVUNMAYI RAHATLATACAK''- Galatasaray'ın yeni transferi Lorik Cana'nın Turkcell Süper Lig'e uygun bir futbolcu olduğunu dile getiren Servet, ''Günümüz futbolunda bu tip futbolcuların varlığı çok önemli. Yıldızlar mücadele etmediği zaman başarılı olamıyorsunuz. Dünya Kupası'nda bunu gördük. Transfer gerçekleştikten sonra Cana hakkındaki yorum ve haberleri takip ettik. Oldukça sert ve agresif bir oyuncu. Ligimize uygun. Ben savunma oyuncusu olarak önümde bu tip mücadeleci bir oyuncunun oynamasını isterim. Kesinlikle savunmayı rahatlatacak tipte bir futbolcu'' diye konuştu. -''YURT DIŞINDA OYNAMAK İSTİYORUM'' Galatasaray'da mutlu olduğunu, ancak hedefleri doğrultusunda yurt dışında oynamak istediğini belirten Servet, ''Kesinlikle bir memnuniyetsizliğim yok, ben burada çok mutluyum. Sadece kişisel bir hedefim olduğu için yurt dışında oynamak istiyorum. Bunun sebeplerinden biri de yurt dışında ülkemi temsil etme isteğim. Futbol oynadığım sürece de bunu her zaman isteyeceğim'' şeklinde konuştu. -HAKAN: ''HER KUPAYA TALİBİZ''- Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncularından Hakan Balta ise son iki sezonda hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, bu sezon taraftarlarını mutlu etmek istediklerini ifade etti. Yeni sezon hazırlıklarının güzel geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu anlatan Hakan, ''Biz bir takım olmaya çalışıyoruz. Sahaya çıkan herkes elinden geleni yapıyordur. Tabii ki her zaman formumuzun zirvesinde olacağız diye bir şey yok. Taraftarımız geçen sene, ondan önceki sene bizi nasıl desteklediyse, bu sene de aynı desteği bekliyoruz. İki senedir maalesef onlara bir kupa sevinci yaşatamadık, umarım bu sene onu bozarız. Her kupaya talibiz'' diye konuştu. -ALİ TURAN: ''REKABET BENİ KORKUTMUYOR''- Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ali Turan ise sarı-kırmızılı takımda çok iyi bir ortamın olduğunu belirterek, burada başarılı olmak istediğini dile getirdi. Oynadığı savunma bölgesinde kaliteli futbolcuların forma kapmak için yapacağı rekabetin kendisini korkutmadığını belirten Ali, ''Biz bir aileyiz, o aileden kim daha faydalıysa o gün o oynar. Bu tatlı bir rekabet ama hangimiz o gün daha iyiyse, hocamız onu tercih eder'' dedi. Asıl oynadığı mevkinin stoper olduğunu, ancak sağ bekte de görev yapabildiğini anlatan Ali, ''Asıl mevkim stoper, ama Kayserispor'da sağ bekte oynamıştım. Yerimi kesinlikle yadırgamıyorum. Defansta yer benim için sıkıntı olmuyor'' diye konuştu. İyi bir takıma sahip olduklarını ve transferlerin de çok iyi uyum sağladığını vurgulayan Ali Turan, ''Her şey çok iyi. Umarım gerek hazırlık maçlarında, gerek idmanlarda iyi hazırlanıp iyi bir sezon geçiririz. Ben ligin bitmesine 1 ay kala takıma katıldım, ama çok iyi karşıladılar beni. Çok iyi bir ortam, çok iyi bir aile var burada. Bundan da gayet memnunum'' ifadelerini kullandı.