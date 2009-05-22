Servet: Dengeleri bozabiliriz

Galatasaraylı futbolcu Servet Çetin, Turkcell Süper Lig'de her ne kadar şampiyonluk yarışının gerisinde kalsalar da şampiyonu belirleyecek en önemli etken olacaklarını kaydetti.



Samsung firması tarafından Cevahir Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona takım arkadaşı Serkan Çalık, Efes Pilsenli basketbolcular Smith ve Kerem Gönlüm ile birlikte katılan Servet, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Hafta sonu Beşiktaş ile yapacakları derbi maçla ilgili bir soru üzerine, derbi maçların favorisi olmadığını kaydeden milli futbolcu, şunları söyledi:



"Beşiktaş'ın biraz daha stresli çıkacağını düşünüyorum. Biz bu sene bayağı şanssızlık yaşadık. Bu şanssızlığımız olmasa, bu sene şampiyonluğumuzu ilan etmiş olurduk. Şampiyonluk bizden geçiyor. Önce Beşiktaş sonra da Sivasspor'la oynayacağız. Ligde bütün dengeleri bozabiliriz. Takım arkadaşlarımıza çok güveniyorum. Beşiktaş maçında çok iyi futbol sergileyeceklerine ve kazanacağımıza inanıyorum."



Galatasaray'ın sezonu kapatmış izlenimi verdiği yorumlarına kesinlikle katılmadığını ifade eden Servet, "Öyle bir şey olmaz. Sonuçta bizim de Avrupa için iddiamız var. Herkes çok iyi çalışıyor. Sonuçta bir derbi maç. Arkadaşlarımın da havası oldukça iyi. En iyi şekilde mücadele edeceklerdir. İnşallah bunu da maça yansıtırlar" dedi.

