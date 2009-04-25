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Spor

Servet Çetin için gözler teknik heyette!

25 Nisan 2009 18:27


Turkcell Süper Lig'de yarın Ankaraspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, galip gelerek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle Ankaraspor maçını seyircisinden mahrum oynayacak sarı-kırmızılı takımda, kötü gidişini son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla durduran Ankaraspor'u yenmenin hesapları yapılıyor. Uzun süre devam eden galibiyet hasretine, ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek son veren Ankaraspor, ardından da hafta içinde Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finalde Beşiktaş'a elenmesine rağmen, güçlü rakibini rövanşta mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'da, cezalı durumda bulunan Arda, Emre Aşık ve Sabri ile sakatlıkları devam eden Emre Güngör ve Serkan Çalık, Ankaraspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Ayrıca, uzun süren sakalığının ardından yeniden takımla çalışmalara başlayan Servet'in durumuna ise teknik heyet karar verecek. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Deniz Çoban yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam yapacağı antrenmanla Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.



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