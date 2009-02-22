Servet Çetin en az iki ay yok

Sağ ayak 5. tarak kemiğinde kırık belirlenen Servet Çetin yaklaşık iki ay yeşil sahalardan uzak kalacak



Süper Lig’de tutunma mücadelesi veren Kocaelispor önünde tarihi bir mağlubiyet alarak zirve yolunda ağır darbe yiyen Galatasaray defanstaki yıldız oyuncusu Servet Çetin’i de kayıp verdi.



Karşılaşmanın 82. dakikasında bir hava topu mücadelesinde yere ters basan başarılı oyuncunun sağ ayak 5. tarak kemiği kırıldı. Servet oyuna devam edemeyeceğini anlayınca çıkmak istedi ancak üç değişiklik hakkı kullanıldığı için sahaya dönmek zorunda kaldı. Ayağındaki acıya dayanamayan tecrübeli oyuncu daha sonra sahayı sedyeyle terk etti.

Maçtan hemen sonra hastaneye götürülen Servet’in çekilen röntgeninde 5. tarak kemiğinde kırık belirlendi. Milli futbolcunun bugün ameliyat edileceği ve yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ayağı bir ay boyunca alçıda kalacak olan Servet’in, Nisan ayının ortasında sahalara dönmesi bekleniyor.



Bu arada maçın ikinci yarısında sol arka adalesinden sakatlanan Emre Güngör’ün durumunun ise bugün netlik kazanacağı açıklandı.

