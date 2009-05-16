'Serumu hemen çekmeyin!'

Tofaş CEO'su Pandır, ÖTV indiriminin sona ermesiyle sektörde zorlu bir dönem yaşanacağını belirtti ve hükümete çağrı yaptı: Üç ay serum verip çektiğiniz anda hasta tekrar rahatsızlanacak. KDV indirimi bekliyoruz.



Hükümetin stokları eritmek amacıyla otomotiv sektöründe yaptığı üç aylık ÖTV indiriminin süresi 15 Haziran'da doluyor. Otomotivciler indirimin bitmesiyle sektörde zorlu bir dönem yaşanacağını belirtiyor.



CNBC-e'ye konuşan Tofaş CEO'su Ali Pandır, vergi teşviğinin hemen kesilmemesi gerektiğini belirtti ve KDV indirimi beklediklerini söyledi.



Pandır şöyle konuştu: "Daha önce teşvik veren ülkelere bakıldığında hep teşvik sonrası bir dalgalanma olmuş. Uzun süreli bir hastalıkta önce hastayı acil servise alıyorsunuz, orada serum veriyorsunuz. Serumu çektiğiniz anda koşmasını bekleyemezsiniz. Üç ay serum verip çektiğiniz anda tekrar hastalanacak.



Bunun kademe kademe azaltılması ya da daha uzun süreli olması lazım. Hükümet kesinlikle uzatılmayacağını söyledi. Burada beklentimiz, yüzde 10 KDV indirimi olması. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesi söz konusu olabilir. Bazı sektörlerde bu indirimlere gidildi. Hükümet serumu çektikten sonra ağızdan tedaviyle hastanın ayağa kalkmasını sağlayabilir."



Bin işçiyi geri çağırdık ama...



İndirim sonrası stoğu bitirip hızla üretime geçtiklerini kaydeden Pandır, "Vergi indirimiyle 1.000'e yakın işçilerimizi geri çağırdık. Ancak vergi indirimi bitince tekrar kısa çalışma ödeneğine başvuracağız" dedi.



Tofaş CEO'su 2009'un her bakımdan belirsizlikler yılı olduğuna dikkat çekerek, Avrupa pazarında yüzde 15'ten fazla daralma beklendiğini ifade etti.



Fırtına devam ediyor



Pandır, ihracatta yaşanan düşüşlerin teşvik olan pazarlarda durduğunu ancak fırtınanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

