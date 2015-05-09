Seruma ilaç katarak hastasına tecavüz eden doktora 12 yıl hapis cezası

Tekirdağ’da muayene için gelen kadın hastasının serumuna ilaç katıp bayıltarak tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan doktor, 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Mahkemenin kaçma şüphesi gördüğü T. A., duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine kondu. Tutuklanan doktorun tecavüz ettiği kadının eşiyle arkadaş olduğu belirtildi.

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan ve hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istenen 46 yaşındaki Dr. T.A. ile tecavüze uğradığı öne sürülen evli ve iki çocuk annesi 39 yaşındaki A.U.’nun eşi katıldı. Karar öncesinde son savunmasını yapan sanık Dr. T.A., iddiaları reddetti. İlçede başhekimlik ve sağlık grup başkanlığı gibi saygın görevler yaptığını, bu nedenle tüm ilçe halkı tarafından bilinen, tanınan ve sevilen bir kişi olduğunu kaydeden Dr. T.A., şunları söyledi:

"Kesinlikle iddia edildiği gibi bir cinsel saldırı eylemim yoktur. Huzurlu ve mutlu bir evliliğim var. Olayın olduğu tarihlerde belediye başkanı olma ihtimalim söz konusuydu. Bu iddialar nedeniyle bu ihtimal gerçekleşmedi. Bütün bunların, bundan olabileceğini düşünüyorum. Mağdur ve eşini 2 yıldan daha uzun süredir tanıyorum. Bu olaydan öncesine kadar eşi yakın arkadaşımdı. Benim yakın arkadaşım olan birisinin eşine karşı bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

İfadelerden sonra kararı açıklayan Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Özer, sanık Dr. Tunca Aybar’a "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, cinsel amaçlı alıkoyma suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmederek kaçma ihtimaline yönelik tutuklama kararı verildiğini söyledi.

Serum şişesinde kişiyi bayıltmak için kullanılan 4 ayrı ilaç bulunmuştu

Geçen 2013 yılı Temmuz ayında eşi polis memuru olan 2 çocuk annesi A.U., midesindeki gaz şikayeti nedeniyle ilçede özel poliklinik hizmeti veren Dr. T.A'ın muayenehanesine gitti. Poliklinikten çıktıktan sonra Dr. Aybar’ın kendisine serum verip bayıltarak tecavüz ettiğini iddia eden A.U. polise başvurdu. Gözaltına alınan evli Dr. Aybar, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Soruşturmada savcılık, Dr. T.A. ve hasta A.U.'nun iç çamaşırları, kıyafetleri, serum şişesi incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderdi. Serum şişesinin içine kişiyi bayıltmaya yetecek 4 ayrı ilaç konulduğu belirlenirken, Dr. T.A'ın iç çamaşırında A.U.'ya ait genital akıntı saptandı. Bunun üzerine savcının talimatıyla olaydan 2 ay sonra yeniden gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine konuldu. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dr. Tunca Aybar hakkında geçen yıl Şubat ayında Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’ne 8 yıldan 17 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.