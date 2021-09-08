Sertifikalı otoparkçı ve vale dönemi başladı; ilk uygulama İSPARK’tan

Otopark ve vale işletmeciliği yapan kurumların personelleri ile sektörde çalışmak isteyenler mesleki yeterlilik belgelerini almaya başlıyor. Bu kapsamda, sektörün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, kaliteli hizmetin ve müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkartılması hedefleniyor. Pilot bölgenin İstanbul olduğu uygulama Türkiye’ye yayılacak.

Meslek standardının yayınlanmasının ardından, mesleki yeterliliğin kazandırılması konusunda 2 ayrı meslek grubu olarak ‘Otopark ve Vale Görevlisi’ yeterlilik çalışmaları da 2019 yılında tamamlandı. Otopark ve vale görevlilerini kapsayan meslek standartlarının Resmî Gazete'de yayınlanması ile 2020 Haziran ayında Otopark İşletmecileri Derneği (OİD), mesleki belge ile iki meslek grubunun nitelikli olarak sektöre kazandırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşları İSPARK ve UGETAM ile “İş Birliği ve Münhasırlık Protokolü” imzaladı.

Bu kapsamda, İSPARK’ın otopark personelleri sınava tabi tutuldu. Sınavda başarı elde eden personeller bugün Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen törenle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanan belgelerini aldı. Belge takdim törenine İSPARK Genel Müdürü aynı zamanda OİD başkanlığını da yürüten Murat Çakır, UGETAM Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, dernek yönetim kurulu üyeleri, büyükşehir belediyesi, İSPARK yöneticileri ve çalışanları katıldı. Böylece İstanbul’un ilk mesleki yeterlilik belgesine sahip otopark görevlileri sahadaki yerini almış oldu.

"Amacımız sektördeki arkadaşların meslek tanımınlarının yapılmasıydı"

OİD Başkanı Murat Çakır, “Amacımız bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın bir mesleki yeterliliğe ulaşması ve meslek tanımlarının yapılmasıydı. Bununla ilgili olarak yıllarca süren çalışmalarımız meyvesini verdi." dedi.

Personele farklı alanlarda birçok eğitim verildi

Çakır şu ifadeleri kullandı:

“Personelimiz sahada İstanbullulara hizmet verirken karşılaşabilecekleri teknik, güvenlik, iş sağlığı güvenliği ya da hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimler aldılar. Sınavlarımız da bu çerçevede gerçekleşti. Aldıkları mesleki yeterlilik sertifikasıyla birlikte hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde bu mesleği yapabileceklerinin kanıtını da almış oldular”

Tüm personelin belge alması hedefleniyor

“Biz sahada çalışan İSPARK çalışanlarının tamamını belgelendirmek istiyoruz. İlk etapta 25 arkadaşımızın belgesini aldık. Bundan sonra da peyderpey tüm arkadaşlarımızın bu mesleği yeterliliğe sahip olmaları için çalışıyor olacağız”

"Daha yetkin, daha bilgili, daha iyi hizmet veren bir meslek grubunu İstanbullulara sunmak istiyoruz"

UGETAM Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin ise vatandaşlara daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Edin, “Otopark görevlisi dediğimiz bu meslek grubu vale görevlilerini de kapsıyor. Daha yetkin, daha bilgili, daha iyi hizmet veren bir meslek grubunu İstanbullulara sunmak istiyoruz. İstanbulluların daha iyi hizmet almasını istiyoruz. Sadece bunlarla sınırlı kalmayacak, özellikle vatandaşa dokunan farklı alanlarda da bu tarz meslek belgelendirmelerine devam edeceğiz. Başta apartman görevlileri olmak üzere farklı meslek gruplarında da bu belgeler sırasıyla devam edecek. Esas hedefimiz hizmet veren personelin İstanbullulara daha güler yüzlü daha iyi hizmet verebilmesi için belli standartlarda hem eğitilmesini hem de belgelendirilmesini sağlamak” ifadesini kullandı.