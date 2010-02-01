Sertifikalı mobilyacılar yetişiyor

T24- İzmir Mobilyacılar Odası iş garantili kurslarını başlattı. 43 gün sürecek eğitimin ardından başarılı olan kursiyerler sektörde çalışabilecekler.



İzmir Mobilyacılar Odası tarafından düzenlenen eğitim, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştiriliyor.



En az ilköğretim okulunu bitirmiş ve 18 yaşında olma şartı aranan kursiyerler, Teknik Resim, Ahşap Teknolojisi, El Aletleri, Uygulama dersleri alıyor. 1 Şubat’ta başlayan kursun 31 Mart’ta bitirilmesi planlanıyor. 256 saatlik ders programının ardından başarılı olan kursiyerler sektörde iş başı yapacak.





Mobilya sektöründe ara elaman sıkıntısı çekildiğine vurgu yapan İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Kara, sektöre nitelikli elamanlar kazandırmak için çalıştıklarını söyledi ve şöyle devam etti:



“Sektörümüzde işçiye ihtiyaç var piyasada çok sayıda işsiz var. Ancak eğitimli iş gücü az olduğu için sıkıntılar yaşanıyor. Biz de işsizlerimize iş bulmak, sektörümüze taze kan kazandırmak için iş garantili kurslarımızı başlattık ve 20 arkadaşımız katıldı. Yeni başvuruları Nisan ayında değerlendirmeye alacağız."